Mercoledì 2: Jenna Ortega sarà Produttrice della nuova Stagione

Scritto da: Martina Mengali - Data di pubblicazione: 10 giugno 2023

Dopo il grande successo della prima stagione di Mercoledì, uno degli show in lingua inglese più visti nella storia di Netflix, la serie TV è stata rinnovata per una seconda stagione.

In un'intervista recente Jenna Ortega ha dichiarato che non solo tornerà a ricoprire il ruolo di Mercoledì Addams ma sarà anche una delle produttrici della serie TV. L'attrice ha espresso la volontà di essere parte del meccanismo produttivo, proprio per avere più libertà di quanto aveva avuto nei suoi ruoli precedenti:

"Ho avuto esperienze in TV dove ho sentito che la mia voce non veniva ascoltata, mi sentivo una marionetta. Mi è stato detto sul set: 'Non puoi saperlo perché non sei una scrittrice', oppure: 'Stai zitta e fai il tuo lavoro'.".

Ortega aveva già parlato di come le fosse stato detto che non poteva essere più di un'attrice a causa della sua giovane età e della poca esperienza, anche per questo motivo aveva rifiutato varie volte il ruolo di Mercoledì. Si è decisa ad accettare quando ha saputo del coinvolgimento del regista Tim Burton, che ammira molto.

Inoltre ha affermato che già nella prima stagione aveva apportato alcuni cambiamenti allo script durante le riprese. Dal momento che da adesso sarà anche produttrice, farà sentire ancora di più la sua voce sul set. Secondo quanto ha raccontato vorrebbe che la seconda parte si concentrasse meno sull'aspetto sentimentale e che ci fosse maggior spazio per l'horror, che il suo personaggio si concentrasse di più sul combattere le proprie battaglie personali.

Fonte: CBR