Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Dopo tanta attesa, la serie TV di Tim Burton incentrata su Mercoledì Addams è finalmente arrivata su Netflix. Come sappiamo (qui tutte le info sullo spettacolo), a vestire i panni della giovane protagonista sarà Jenna Ortega, ma in quali prodotti del piccolo schermo l'abbiamo vista in passato? Ecco i primissimi ruoli (e i più recenti) che hanno dato vita alla carriera dell'attrice prima che diventasse la protagonista di Mercoledì!

Classe 2002, Ortega ha iniziato la sua carriera fin da giovanissima facendo alcune comparse in spettacoli di più (o meno) successo: nel 2012 ha preso parte all'episodio 1x06 di Rob - inedita in Italia - serie televisiva statunitense creata da Rob Schneider e Lewis Morton e con protagonista lo stesso Schneider. Nello stesso anno ha partecipato all'episodio 9x04 di CSI: NY, intitolato Unspoken, interpretando il ruolo marginale di Aimee Moore; ha poi recitato in più episodi di Deadtime Stories (anche questa inedita in Italia) e in una puntata de Il Tempo della Nostra Vita, una soap opera statunitense.

Nel 2014 l'attrice ha iniziato a ottenere ruoli più consistenti: ha recitato in 7 episodi di Rake, nella serie TV Know It All Nina arrivando poi a interpretare la versione più giovane di Jane Villanueva in Jane the Virgin (disponibile su Netflix) fino al 2019.

Ha poi, tra il 2015 e il 2018, recitato in 21 episodi di Richie Rich, in 57 di Harley in Mezzo e in uno di Bizaardvark.

You - Terza Stagione (2019)

Jenna Ortega ha poi ottenuto un ruolo importante nello scorso capitolo della serie TV di Netflix, You, in cui ha interpretato Ellie Alves - la sorella minore di Delilah, vicina di casa del protagonista Joe (Penn Badgley).

Ellie è una brillante e matura quindicenne che vive nel condominio di Joe a Los Angeles. Suo padre è morto e lei ha avuto un rapporto travagliato con sua madre, quindi si è trasferita in città per vivere con la sorella maggiore Delilah. Ha una passione per il cinema e vuole intraprendere una carriera in quell'ambito. Inizia uno stage per il comico Henderson, sperando di inserirsi nel mondo del cinema e formano un'amicizia, nonostante l'insistenza di sua sorella affinché gli stia lontana. Una notte viene invitata a casa del comico, il quale la droga con l'intenzione di aggredirla sessualmente - come ha fatto con una serie di altre ragazze, inclusa Delilah stessa.

Quando sua sorella scompare, Ellie è sconvolta e chiede di sapere cosa le è successo. Joe alla fine le dice che Delilah non tornerà, e le dà i soldi dicendole di lasciare Los Angeles e iniziare una nuova vita da qualche altra parte.

Mercoledì

La carriera di Ortega continua a fiorire: da pochi giorni ha debuttato su Netflix la serie TV che la vede nei panni della protagonista Mercoledì Addams, Mercoledì.

Nello spettacolo di Tim Burton la giovane attrice recita al fianco di Catherine Zeta-Jones (Prodigal Son), Luis Guzman (Narcos), Gwendoline Christie (Il Trono di Spade), Jamie McShane (CSI: Vegas), Percy Hynes White, Hunter Doohan (Your Honor), Riki Lindhome e Christina Ricci (Yellowjackets).

In un'intervista, la giovane attrice protagonista ha raccontato le emozioni vissute sul set dello spettacolo, in cui ha lavorato proprio con Christina Ricci:

"Mi sentivo come se stessi avendo un attacco di panico quando mi è stato detto del coinvolgimento di Christina. Ero terrorizzata. È una donna davvero fantastica. Mi è piaciuto incontrarla, ma la prima volta che abbiamo fatto una scena insieme e lei ha dovuto vedermi vestita come 30 anni fa era vestita lei, è stato snervante".

Ortega ha continuato descrivendo le difficoltà nell'assumere questo ruolo, poiché voleva onorare il personaggio ma non imitare l'interpretazione di Ricci:

"Per me è davvero importante non 'derubare' nessuno. La prestazione di Christina Ricci è fatta in modo impeccabile. È perfetta e non cambierei nulla, anche per questo è stato difficile per me lavorare sul personaggio".