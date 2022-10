Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

All'inizio degli anni '90, Christina Ricci ha notoriamente dato vita a Mercoledì Addams in due film de La Famiglia Addams, non solo cementando l'impatto della figlia inquietante e stravagante, ma anche dando il via alla sua carriera. Ora il testimone passa a Jenna Ortega, che sarà la Mercoledì della nuova serie TV Netflix firmata Tim Burton.

Di recente la giovane attrice ha raccontato le emozioni vissute sul set dello spettacolo, in cui ha lavorato proprio con Christina Ricci:

"Mi sentivo come se stessi davvero avendo un attacco di panico quando mi è stato detto del coinvolgimento di Christina. Ero terrorizzata. È una donna davvero fantastica. Mi è piaciuto incontrarla, ma la prima volta che abbiamo fatto una scena insieme e lei ha dovuto vedermi vestita come 30 anni fa era vestita lei, è stato snervante".

Ortega ha continuato descrivendo le difficoltà nell'assumere questo ruolo, poiché voleva onorare il personaggio ma non imitare l'interpretazione di Ricci:

"Per me è davvero importante non 'derubare' nessuno. La prestazione di Christina Ricci è fatta in modo impeccabile. È perfetta e non cambierei nulla, anche per questo è stato difficile per me lavorare sul personaggio".

Nel frattempo vi ricordiamo che al Lucca Comics di quest'anno ci sarà anche Tim Burton, che presenterà in anteprima europea il primo episodio di Mercoledì il 31 ottobre al Cinema Moderno di Lucca.

Mercoledì sarà rilasciato su Netflix il 23 novembre.

Fonte: Comic Book