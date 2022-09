Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Siamo ormai a meno di un mese di distanza da uno degli eventi più attesi in Italia: il Lucca Comics and Games. Tra le tante sorprese e gli incredibili ospiti - come Roberto Recchioni, Lee Bermejo, Zerocalcare, Marcello Quintanilha, Cristina D’Avena, Giorgio Vanni e molti altri - sarà presente anche Tim Burton, che offrirà uno sguardo in anteprima di Mercoledì, la sua nuova serie TV in arrivo su Netflix il 23 novembre.

La notizia arriva dalla conferenza stampa dell’edizione del Lucca Comics di quest’anno, che ha annunciato che la presentazione del primo episodio dello spettacolo - in anteprima europea - si terrà il 31 ottobre al Cinema Moderno di Lucca.

Lo show descritto come un horror, che miscela mistery con elementi soprannaturali, segue l’adolescente Mercoledì Addams che, come studentessa della Nevermore Academy, si troverà a tentare di padroneggiare le sue abilità psichiche, indagare su di una serie di omicidi che hanno terrorizzato la città e risolvere un intricato mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa.

Oltre a Ortega, il cast vede la presenza di Catherine Zeta-Jones (Prodigal Son), Luis Guzman (Narcos), Gwendoline Christie (Il Trono di Spade), Jamie McShane (CSI: Vegas), Percy Hynes White, Hunter Doohan (Your Honor), Riki Lindhome e Christina Ricci (Yellowjackets).