Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Mercoledì sta portando l'oscurità che tutti amano su Netflix, e tutti adorano La Famiglia Addams! La loro presenza ha dato a ogni adolescente (e adulto) un motivo per essere felice della sua unicità: gli Addams hanno guidato un carro funebre per la città, andavano in spiaggia totalmente vestiti di nero, entravano in un ristorante e ordinavano un piatto di spaghetti e bulbi oculari, il tutto mantenendo l'espressione disinvolta che diceva al mondo che tutto questo era perfettamente normale - e che, anzi, erano tutti gli altri quelli strani.

Mentre la famiglia Addams è nata nel 1938 grazie alle vignette di Charles Addams, la maggior parte di noi la conosce per i film degli anni '90 o dai più recenti, usciti nel 2019 e nel 2021. Presto, torneranno sullo schermo con la piccola Mercoledì Addams al centro della scena in un inedito progetto firmato da Tim Burton.

Di seguito tutte le informazioni note sulla nuova serie TV Netflix.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La trama

Tim Burton dirigerà, finalmente, una serie che si allinea naturalmente con la sua macabra estetica.

In termini di trama, lo spettacolo esplorerà il tempo trascorso da Mercoledì Addams come studentessa alla Nevermore Academy, nella piccola città di Jericho. La protagonista si troverà a tentare di padroneggiare le sue abilità psichiche, indagare su di una serie di omicidi che hanno terrorizzato la città e risolvere un intricato mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni fa. Essere un adolescente non è mai facile.

Mentre La Famiglia Addams ha generalmente avuto trame abbastanza prevedibili - per lo più riguardanti una fetta della strana vita che conducono - la nuova serie TV porrà Mercoledì sotto una nuova luce: siamo sempre stati abituati a vedere le incessanti torture della giovane Addams nei confronti nel fratello Pugsley, la costruzione di orribili trappole e orribili esperimenti, ma questo inedito progetto promette molto più dei semplici piani subdoli di Mercoledì.

Quindi, sembra che vedremo la piccola protagonista sperimentare una certa crescita e un importante cambiamento (oltre agli incredibili poteri psichici). È emozionante sapere che questa non sarà solo una normale e prevedibile storia della famiglia Addams, ma che assisteremo a qualcosa di davvero inedito.

Il cast

Mercoledì avrà nel suo cast alcune incredibili star, volti familiari e alcuni membri della famiglia Addams di precedenti spettacoli.

Jenna Ortega - Mercoledì Addams;

- Mercoledì Addams; Luis Guzmán - Gomez Addams, padre di Mercoledì e Pugsley e marito di Morticia;

- Gomez Addams, padre di Mercoledì e Pugsley e marito di Morticia; Catherine Zeta-Jones - Morticia Addams, madre di Mercoledì e Pugsley e moglie di Gomez;

- Morticia Addams, madre di Mercoledì e Pugsley e moglie di Gomez; Fred Armisen - zio Fester, fratello di Gomez e zio di Mercoledì e Pugsley;

- zio Fester, fratello di Gomez e zio di Mercoledì e Pugsley; Riki Lindhome - Dottoressa Valerie Kinbott;

- Dottoressa Valerie Kinbott; Jamie McShane - sceriffo Donovan Galpin;

- sceriffo Donovan Galpin; Hunter Doohan - Tyler Galpin;

- Tyler Galpin; Georgie Farmer - Ajax Petropolus;

- Ajax Petropolus; Moosa Mostafa - Eugene Otinger;

- Eugene Otinger; Emma Myers - Enid Sinclair, coinquilina di Mercoledì;

- Enid Sinclair, coinquilina di Mercoledì; Naomi J. Ogawa - Yoko Tanaka, popolare vampira della scuola;

- Yoko Tanaka, popolare vampira della scuola; Joy Sunday - Bianca Barclay;

- Bianca Barclay; Percy Hynes White - Xavier Thorpe;

- Xavier Thorpe; Gwendoline Christie - Larissa Weems;

- Larissa Weems; Victor Dorobantu - Mano, servitore della famiglia Addams;

- Mano, servitore della famiglia Addams; Isaac Ordonez - Pugsley Addams, figlio di Gomez e Morticia e fratello minore di Mercoledì;

- Pugsley Addams, figlio di Gomez e Morticia e fratello minore di Mercoledì; George Burcea - Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams;

- Lurch, il maggiordomo della famiglia Addams; Tommie Earl Jenkins - sindaco Walker;

- sindaco Walker; Iman Marson - Lucas Walker;

- Lucas Walker; William Houston - Joseph Crackstone;

- Joseph Crackstone; Luyanda Unati Lewis-Nyawo - Ritchie Santiago;

- Ritchie Santiago; Oliver Watson - Kent;

- Kent; Calum Ross - Rowan;

- Rowan; Johnna Dias Watson - Divina;

- Divina; Murray McArthur - Fabian;

- Fabian; Christina Ricci - Marylin Thornhill.

In un'intervista, la giovane attrice protagonista ha raccontato le emozioni vissute sul set dello spettacolo, in cui ha lavorato proprio con Christina Ricci:

"Mi sentivo come se stessi avendo un attacco di panico quando mi è stato detto del coinvolgimento di Christina. Ero terrorizzata. È una donna davvero fantastica. Mi è piaciuto incontrarla, ma la prima volta che abbiamo fatto una scena insieme e lei ha dovuto vedermi vestita come 30 anni fa era vestita lei, è stato snervante".

Ortega ha continuato descrivendo le difficoltà nell'assumere questo ruolo, poiché voleva onorare il personaggio ma non imitare l'interpretazione di Ricci:

"Per me è davvero importante non 'derubare' nessuno. La prestazione di Christina Ricci è fatta in modo impeccabile. È perfetta e non cambierei nulla, anche per questo è stato difficile per me lavorare sul personaggio".

Il trailer e la data di uscita

Di seguito i video pubblicati sui social ufficiali di Netflix.

Mercoledì, che sarà costituita da 8 episodi, debutterà su Netflix il 23 novembre.