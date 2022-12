Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Mercoledì continua a ottenere numeri incredibili dopo tre settimane su Netflix, battendo anche Dahmer - Mostro e diventando la seconda serie TV in lingua inglese più popolare di sempre della piattaforma.

Il gigante dello streaming misura il suo elenco dei prodotti più popolari in base al numero di spettatori di ciascun titolo nei primi 28 giorni di disponibilità; Dahmer - Mostro ha raggiunto 856,2 milioni di ore in quel periodo, mentre Mercoledì ha ancora una settimana per salire ancora più in alto. Tuttavia, lo spettacolo è indietro di 352,1 milioni di ore rispetto ai numeri ottenuti della quarta stagione di Stranger Things nei suoi primi 28 giorni.

Ma è anche importante considerare che Stranger Things ha una durata più lunga: la stagione 4 dura circa 13 ore mentre il prodotto di Tim Burton dura solo 6,8 ore, dando alla prima un vantaggio significativo quando si confrontano le sole ore di visione.

È interessante notare che Netflix stima che ben 150 milioni di famiglie abbiano visualizzato Mercoledì (dividendo 1,02 miliardi di ore di visualizzazione per il tempo di esecuzione di 6,8 ore). Questo è già sufficiente per portala avanti rispetto a Stranger Things 4 durante i suoi primi 28 giorni, che arriva a una stima di 104 milioni dividendo le sue 1,352 miliardi di ore di visualizzazione per le sue 13 ore di esecuzione.

Fonte: Variety