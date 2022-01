Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 7 ore fa

L'attrice Jenna Ortega, protagonista della serie TV Wednesday, raggiunge ora una carriera di livello lavorando accanto a uno dei registi più importanti del panorama cinematografico: l'istrionico Tim Burton.

La giovane attrice californiana, in una recente intervista, ha parlato dell'esperienza sul set del nuovo show, spin-off de La Famiglia Addams, targato Netflix:

"Si è trattata di un'esperienza piuttosto folle. Sono stata abbastanza fortunata nell'aver l'opportunità di lavorare con un regista iconico che è inoltre uno dei registi più dolci con cui io abbia mai lavorato, e uno dei più attenti ai dettagli. Interpretare qualcuno di più eccentrico e spaventoso è stato realmente eccitante per me, decisamente una sfida. Soprattutto perché è un personaggio così amato. Volevo renderle giustizia e prendermi cura di lei".

Riguardo il personaggio Mercoledì, Ortega ha voluto aggiungere:

"Non abbiamo mai visto Mercoledì Addams in versione teenager, quindi i suoi bruschi atteggiamenti potrebbero risultare esilaranti quando è più giovane, ma da grande come riesci a evitare le conseguenze? Come mantieni questo aspetto della sua personalità senza che risulti negativa o noiosa? Abbiamo cercato di trovare un equilibrio tra questi due elementi. Non ho mai sentito così tanta pressione per un lavoro quindi cerco di mantenermi calma".

All'età di 19 anni, Ortega ha già un decennio nella sua carriera. L'attrice, che è diventata famosa nel ruolo della piccola Jane in Jane the Virgin e nei panni di Ellie in You, sarà presente in due film usciti in questo mese: Scream e The Fallout.

Wednesday debutterà su Netflix. Per ulteriori dettagli sulla serie TV vi invitiamo a leggere la sezione dedicata!

Fonte: The Hollywood Reporter