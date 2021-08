Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il cast della serie TV Wednesday sta prendendo sempre più forma. Dopo gli annunci ufficiali degli attori che interpreteranno Morticia e Gomez Addams, e la conferma dell'attrice Jenna Ortega che interpreterà Mercoledì, il colosso dello streaming Netflix svela quello che sarà il cast completo della serie live-action diretta da Tim Burton.

Ispirata alle avventure della famiglia Addams, in particolar modo, lo show seguirà le vicende della primogenita Mercoledì, durante i suoi anni come studentessa della Nevermore Academy. Tra poteri psichici da padroneggiare, efferati omicidi su cui indagare e un mistero che coinvolge la sua stessa famiglia, la giovane dovrà destreggiarsi fra la vita scolastica e le nuove relazioni.

I nuovi arrivi nel cast tra gli interpreti sono: Thora Birch (The Walking Dead), Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan (Your Honor), Georgie Farmer, Moosa Mostafa, Emma Myers, Naomi J. Ogawa, Joy Sunday (Dear White People) e Percy Hynes White (The Gifted).

Tim Burton debutterà sul piccolo schermo con questa commedia dall'atmosfera mystery, soprannaturale e investigativa, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.

Wednesday debutterà sulla piattaforma Netflix con otto episodi. In attesa di ulteriori dettagli vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Comic Book