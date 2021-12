Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Mentre continuano in Romania le riprese della serie TV Wednesday, arriva la conferma che una delle attrici abbandona il progetto.

La serie live-action diretta da Tim Burton per Netflix con cui continua il franchise della famiglia Addams, dovrà fare i conti con l'assenza di Thora Birch che ha dovuto lasciare il set e tornare negli USA.

L'attrice di Los Angeles, che ha lavorato anche in The Walking Dead, interpretava Tamara, la responsabile del dormitorio in cui alloggia Mercoledì, un'esperta di botanica.

La produzione del nuovo show ha dichiarato che non è previsto un ritorno dell’attrice sul set poiché dovrà affrontare un problema di salute in famiglia. Ma Birch avrebbe già interpretato la maggior parte delle sue scene e il personaggio non dovrebbe essere al centro di un recasting. I produttori sarebbero intenzionati a introdurre un nuovo personaggio nella prima stagione, tuttavia non è stato svelato se il personaggio di Tamara sarà eliminato dalla serie TV.

I protagonisti della storia sono: Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman che interpretano Morticia e Gomez Addams.

La serie TV narrerà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che stanno terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori venticinque anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Wednesday sarà rilasciata sulla piattaforma Netflix, per ulteriori dettagli vi invitiamo a rimanere collegati!

Fonte: Deadline