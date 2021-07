The Witcher 2: Henry Cavill parla della Famosa Scena della Vasca

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

L'ultimo evento del WitcherCon di Netflix e CD Projekt Red ha rivelato grandi anticipazioni e annunci legati ai prodotti seriali e videoludici di The Witcher, tra cui la data di uscita della seconda stagione con il trailer ufficiale, il primo poster della serie TV e i titoli degli episodi del prossimo capitolo.

In una recente intervista l'interprete di Geralt di Rivia, l'attore britannico Henry Cavill, ha risposto alla fatidica domanda della vasca da bagno. La famosa sequenza, presente anche nei videogiochi, è stata riprodotta fedelmente nel corso dei primi episodi dello show, ma stando alle parole dell'attore l'azione specifica non si ripeterà in futuro:

"Geralt farà solo docce da ora in poi. Non ci saranno scene in vasca da bagno, ma i fan non resteranno delusi, ci sarà un sacco di carne umana da ammirare".

Fra i tanti approfondimenti e curiosità rivelati durante questo primo WitcherCon figurano anche alcuni filmati che ci mostrano il dietro le quinte della seconda stagione dello show, per esempio un excursus attraverso la fortezza di Kaer Morhen.

La seconda stagione di The Witcher sarà rilasciata il 17 dicembre su Netflix.

Fonte: Comic Book