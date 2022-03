Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 19 minuti fa

HBO ha rafforzato il cast della seconda stagione di The White Lotus, aggiungendo tre star italiane all'ensemble.

La nuova stagione si svolgerà in un esclusivo resort italiano e seguirà vari ospiti e dipendenti per un arco della settimana. Sabrina Impacciatore interpreterà Valentina, la manager del resort in Sicilia. Si uniscono al cast anche Beatrice Grannó nei panni di Mia e Simona Tabasco nei panni di Lucia, due ragazze del posto che gironzolano per l'hotel.

I membri del cast precedentemente annunciati includono F. Murray Abraham, Jennifer Coolidge, Adam DiMarco, Meghann Fahy, Murray Bartlett, Tom Hollander, Michael Imperioli, Theo James, Aubrey Plaza, Haley Lu Richardson, Will Sharpe e Leo Woodall.

F. Murray Abraham apparirà come Bert Di Grasso, un anziano in viaggio con il figlio (Imperioli) e il nipote (DiMarco). DiMarco interpreterà Albie Di Grasso, un neolaureata. Hollander interpreterà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Richardson sarà Portia, una giovane donna che viaggia con il suo capo.

Anche Jennifer Coolidge tornerà per la seconda stagione, ma non è ancora chiaro se riprenderà il ruolo di Tanya McQuoid o se interpreterà un nuovo personaggio.

La seconda stagione di The White Lotus non ha ancora una data di uscita ufficiale.

Fonte: Deadline