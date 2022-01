Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 46 minuti fa

L'attesissima seconda stagione di The White Lotus di Mike White sarà girata in Sicilia, confermando che i nuovi episodi dello show HBO si svolgeranno in Italia.

La seconda stagione della commedia vedrà come protagonisti Michael Imperioli e Aubrey Plaza insieme ai membri del cast recentemente annunciati F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco, Haley Lu Richardson e Jennifer Coolidge, che tornerà anche per la seconda.

F. Murray Abraham apparirà Bert Di Grasso, un anziano in viaggio con il figlio (Imperioli) e il nipote (DiMarco). DiMarco interpreterà Albie Di Grasso, un neolaureata. Hollander interpreterà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Richardson sarà Portia, una giovane donna che viaggia con il suo capo.

Fonte: Variety