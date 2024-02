Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Le riprese della terza stagione di The White Lotus inizieranno presto, mentre il cast continua a cambiare gli attori con nuove aggiunte e uscite di scena.

Recentemente è stato annunciato Julian Kostov (Tenebre e Ossa) per sostituire Miloš Bikovic, allontanato dalla serie TV a causa del suo sostegno alla Russia e al Presidente russo Vladimir Putin nella guerra contro l’Ucraina. L'attore e produttore russo ha dichiarato:

"Oggi è stata scatenata una campagna mirata contro di me, una manovra esterna per influenzare le decisioni che possono creare un precedente inquietante che mette in ombra l’essenza della libertà artistica. Il risultato di una tale narrazione è il trionfo dell’assurdità e la sconfitta dell’arte".

Nel cast saranno presenti anche Natasha Rothwell, Leslie Bibb, Dom Hetrakul, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Parker Posey, Tayme Thapthimthong, Christian Friedel, Morgana O'Reilly.

La produzione si sposterà a Bangkok, Phuket e Ko Samui per girare i nuovi episodi. L'uscita della nuova stagione è prevista per il 2025.

Creato, scritto, diretto e prodotto da Mike White, lo spettacolo di HBO è stato un successo per la prima e seconda stagione ottenendo molte nomination e premi agli Emmy Awards.

Fonte: Variety