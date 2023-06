Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Come già anticipato nei mesi scorsi, la terza stagione di The White Lotus sarà ambientata in Thailandia e si concentrerà soprattutto sullo scontro tra cultura occidentale e cultura orientale e sul rapporto con la religione.

Ma, mentre lo sciopero degli sceneggiatori rallenta inevitabilmente i lavori, Mike White sta già pensando alla futura produzione, oltre a un nuovo luogo per le riprese:

"Il mio sogno sarebbe quello di toccare tutti i continenti. Dobbiamo venire in Australia se continuiamo".

L'ideatore della serie TV ha inoltre svelato la possibilità di uno spin-off basato su uno dei personaggi più amati dai fan, Tanya McQuoid (Jennifer Coolidge), l’unica interprete presente in entrambe le stagioni:

"Penso che potrà esserci. Ne stavamo proprio parlando con il team, sarebbe un'idea divertente".

White ha proposto di rendere l'attrice Coolidge di 20 anni più giovane attraverso la computer grafica, in modo che la vincitrice dell'Emmy possa riprendere il suo ruolo:

"Sarebbe emozionate. Penso che Jennifer sarebbe d'accordo!".

Il regista statunitense non è mai stato timido in merito all’intenzione di voler espandere in diversi modi l'universo di The White Lotus, che ha già coinvolto attori come Sydney Sweeney, Alexandra Daddario, Sabrina Impacciatore, Theo James e Aubrey Plaza. Di recente, White ha anche rivelato che gli piacerebbe realizzare una stagione 'all star', composta interamente da personaggi che ritornano.

Lo show ha debuttato nel 2021, ottenendo il plauso della critica e del pubblico, successo che ha portato l'emittente HBO a rinnovarlo per altri due capitoli.

The White Lotus è disponibile su Sky e NOW.

