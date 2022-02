Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 minuti fa

La nuova stagione di The White Lotus continua ad ampliarsi: anche Theo James (Sanditon) e Meghann Fahy (The Bold Type) faranno parte del cast del prossimo lotto di episodi - che sarà ambientato in Sicilia. Al prossimo capitolo si aggiungeranno inoltre Will Sharpe (Sherlock) e Leo Woodall.

James e Fahy interpreteranno la coppia marito e moglie Cameron e Daphne Babcock, che sono in vacanza con la coppia Harper ed Ethan Spiller (Aubrey Plaza e Will Sharpe).

Leo Woodall assumerà invece il ruolo ricorrente di Jack, un ospite magnetico che soggiorna al White Lotus.

Le new entry si aggiungono ai recentemente annunciati F. Murray Abraham, Michael Imperioli, Adam DiMarco, Tom Hollander e Haley Lu Richardson, che si uniranno a Michael Imperioli e Aubrey Plaza.

F. Murray Abraham apparirà come Bert Di Grasso, un anziano in viaggio con il figlio (Imperioli) e il nipote (DiMarco). DiMarco interpreterà Albie Di Grasso, un neolaureata. Hollander interpreterà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Richardson sarà Portia, una giovane donna che viaggia con il suo capo.

Anche Jennifer Coolidge tornerà per la seconda stagione, ma non è ancora chiaro se riprenderà il ruolo di Tanya McQuoid o se interpreterà un nuovo personaggio.

Fonte: TVLine