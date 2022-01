Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

La seconda stagione della serie TV statunitense The White Lotus avrà nel cast un altro componente di grande rilievo. Michael Imperioli è infatti entrato a far parte del progetto per i nuovi episodi.

L'attore e sceneggiatore Imperioli, ex interprete del cult I Soprano, sarà una presenza regolare nello show di HBO, ideato da Mike White e avrà la parte di Dominic Di Grasso, un uomo che viaggia insieme all’anziano padre e al figlio.

White sarà sceneggiatore, regista e produttore dei nuovi episodi e, parlando del possibile ritorno dei personaggi mostrati nella prima stagione, aveva dichiarato:

"Non penso si possa avere in modo credibile tutti gli ospiti mostrati nella prima stagione coinvolti di nuovo nella stessa vacanza. Ma forse potrebbe essere un approccio in stile Marvel Universe con alcuni dei personaggi che torneranno. Con gli attori c’era un contratto che prevedeva la loro presenza in un’unica stagione, quindi bisognerà vedere chi sarà disponibile".

Francesca Orsi, vicepresidente esecutivo, programmazione HBO ha dichiarato:

"Mike ha presentato ancora una volta uno spettacolo HBO per eccellenza. Siamo stati entusiasti di vedere dove ci porterà, dopo aver chiuso questo capitolo epico alle Hawaii, e non vediamo l'ora di continuare a seguirlo".

La seconda stagione di The White Lotus andrà in onda su HBO. La prima stagione è disponibile sulla piattaforma NOW.

Fonte: Deadline