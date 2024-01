Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Le riprese per la terza stagione di The White Lotus inizieranno tra poche settimane e il cast si sta a poco a poco ampliando, con l'aggiunta di tre nuovi volti.

Francesca Corney (The Buccaneers), Nicholas Duvernay (Bel-Air) e Arnas Fedaravicius (The Last Kingdom) si unisco alla prossima storia della serie TV di successo, ma non sono stati rivelati i loro ruoli. Saranno inoltre presenti Leslie Bibb, Miloš Bikovic, Carrie Coon, Christian Friedel, Walton Goggins, Dom Hetrakul, Sarah Catherine Hook, Jason Isaacs, Michelle Monaghan, Sam Nivola e Morgana O'Reilly.

La produzione si sta spostando in Thailanda, precisamente a Koh Samui, Phuket e Bangkok per girare i nuovi episodi che si focalizzeranno su un nuovo gruppo di ospiti.

La prima stagione presentata nell'estate del 2021 e ambientata alle Hawaii ha ricevuto 20 nomination agli Emmy in 13 categorie e ha vinto 10 premi, mentre la seconda - ambientata in Sicilia - ha ottenuto 23 nomination.

Recentemente Jennifer Coolidge si è aggiudicata il suo secondo Emmy consecutivo come attrice non protagonista.

The White Lotus è disponibile in streaming su NOW.

Fonte: Deadline