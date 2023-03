Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The White Lotus cambia di nuovo continente - dopo aver girato alle Hawaii la prima stagione e in Italia, a Taormina, la seconda. I nuovi episodi nasceranno in tre diversi resort, sparsi tra città, campagna, giungla e spiaggia tra Bangkok, Chiang Mai, Koh Samui e il Triangolo d'Oro che si affaccia al confine tra Laos e Myanmar.

Il produttore esecutivo David Bernad aveva già anticipato il desiderio di filmare in Asia:

"Abbiamo provato a lavorare molto in Asia; speriamo che la terza stagione sarà la nostra occasione".

Allo stesso modo, il creatore della serie TV Mark White aveva anticipato qualche dettaglio in un video pubblicato in chiusura del precedente capitolo:

"La prima stagione si è focalizzata sui soldi, mentre la seconda sul sesso, e penso che la terza potrebbe avere una sorta di sguardo satirico e divertente sulla morte nella religione e nella spiritualità orientale".

Il prossimo cast porterà probabilmente in scena personaggi nuovi con Tanya McQuoid, personaggio interpretato da Jennifer Coolidge che le è valso anche il Golden Globe, che non sarà più presente nella storia. Resta una porticina aperta, quindi, per Sabrina Impacciatore visto il grande successo che ha riscosso soprattutto negli USA. Sarebbe plausibile immaginare che Valentina, la direttrice del resort White Lotus in Sicilia, possa magari spostarsi verso la Thailandia. Un'altra linea narrativa lasciata volutamente aperta è quella di Greg (Jon Gries) che ha un passato oscuro tutto da chiarire.

Al momento la produzione del nuovo lotto di episodi deve ancora iniziare.

Fonte: Deadline