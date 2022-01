Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The White Lotus ha aggiunto quattro nuovi membri al cast della sua prossima seconda stagione, che sarà rilasciata su HBO.

Le new entry F. Murray Abraham, Tom Hollander, Adam DiMarco e Haley Lu Richardson si uniranno ai già annunciati Michael Imperiolie Aubrey Plaza. In precedenza è stato inoltre detto che la star della prima stagione Jennifer Coolidge tornerà per la seconda, ma HBO deve ancora confermarlo ufficialmente.

F. Murray Abraham apparirà Bert Di Grasso, un anziano in viaggio con il figlio (Imperioli) e il nipote (DiMarco). DiMarco interpreterà Albie Di Grasso, un neolaureata. Hollander interpreterà Quentin, un espatriato inglese in vacanza con i suoi amici e suo nipote. Richardson sarà Portia, una giovane donna che viaggia con il suo capo.

Fonte: Variety