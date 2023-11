Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 06 novembre 2023

Gli scioperi nell'industria dell'intrattenimento hanno la capacità di influenzare notevolmente la produzione di serie televisive e film. Questo perché sceneggiatori, attori e altre figure dello staff sono spesso membri di sindacati come la Writers Guild of America (WGA) e la Screen Actors Guildā€American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), che negoziano contratti collettivi per conto dei loro membri. Quando queste negoziazioni si bloccano o i membri del sindacato sentono che i loro diritti non sono adeguatamente tutelati, possono votare per scioperare per esercitare pressione sui datori di lavoro.

Nel caso di The Penguin, spin-off di The Batman, i ritardi sono direttamente collegati agli effetti a cascata degli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA. Questi ritardi influenzano non solo i tempi di produzione, ma anche le finestre di uscita programmate, spostando le premiere previste e creando una sorta di effetto domino nel calendario di rilascio di altre produzioni.

Il progetto, originariamente previsto per il rilascio a primavera 2024, debutterà invece nell'autunno dello stesso anno. Allo stesso modo, anche la terza stagione di The White Lotus e il prequel di IT, Welcome to Derry, hanno subito ritardi simili.

La fine dello sciopero della WGA dopo 148 giorni e il possibile imminente accordo con la SAG-AFTRA offrono un barlume di speranza per il ritorno alla normale produzione. Tuttavia, il ritmo e la complessità del processo di negoziazione possono significare che ci vorrà del tempo prima che tutto ritorni alla normalità e, nel frattempo, molte produzioni devono fare i conti con rinvii e riprogrammazioni.

Fonte: Comic Book