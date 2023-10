Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 25 settembre 2023

Dopo quasi cinque mesi di sciopero, gli sceneggiatori e gli studi di Hollywood hanno trovato un primo accordo.

Ci sono volute diverse sedute e incontri di trattative che hanno visto la partecipazione di amministratori delegati come Bob Iger e David Zaslav, ma la grande macchina di scrittura cinematografica hollywoodiana sembra destinata a ripartire.

Nel comunicato della Writers Guild of America (WGA) si legge:

"Abbiamo raggiunto un accordo provvisorio con l'Alleanza che riunisce gli Studios tradizionali e le piattaforme di streaming (AMPTP). È stato possibile grazie alla tenace solidarietà degli iscritti e allo straordinario supporto degli altri sindacati dello spettacolo".

Il comitato di negoziazione della WGA ha dichiarato di essere ancora impegnato nella stesura del testo definitivo del contratto e ha promesso di inviare presto ulteriori dettagli:

"Possiamo dire con grande orgoglio che questo accordo è eccezionale e che prevede passi avanti significativi per autori e sceneggiatori di tutti i settori. Quello che resta da fare al nostro staff è assicurarsi che tutto venga messo nero su bianco in modo appropriato. E anche se non vediamo l'ora di condividere con voi i dettagli di ciò che abbiamo ottenuto, non possiamo farlo finché non avremo messo gli ultimi puntini sulle i".

Quando sarà stato definito il contratto, il comitato di negoziazione voterà se inviarlo alla direzione del WGA per farlo approvare. Dopodiché, gli oltre 11mila membri del sindacato saranno chiamati a votare la ratifica dell’accordo.

Resta in sciopero, invece, il sindacato degli attori (SAG-AFTRA), con cui i produttori dovranno riaprire il tavolo della contrattazione, saltato a metà luglio. Con l’inizio dell’autunno, entrambe le parti hanno dimostrato una rinnovata determinazione per avvicinarsi di nuovo.

Fonte: Variety