Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 agosto 2023

Lo sciopero degli sceneggiatori si sta avviando verso il suo centesimo giorno di permanenza. Eppure esiste un cauto ottimismo sul fatto che entrambe le parti - la WGA e gli studi, rappresentati dall'AMPTP - siano sul punto di trovare un accordo.

Recentemente il comitato della WGA ha rilasciato una nota:

"L’AMPTP, tramite Carol Lombardini, ha contattato la WGA oggi e ha richiesto un incontro per discutere le trattative. Vi faremo avere altre notizie dopo l’incontro, e vi daremo altre informazioni. Come abbiamo sempre detto, attenti alle voci. Quando ci sarà una notizia importante da condividere, la riceverete direttamente da noi".

Matthew Belloni e Lucas Shaw hanno spiegato che si sono mobilitati vari studi legali per trovare un terreno comune e far ripartire le trattative.

Inoltre alcuni rappresentati, tra cui Ted Sarandos di Netflix e Dana Walden e Alan Bergman di Disney, hanno discusso della questione con l'Alleanza dei produttori cinematografici e televisivi. Gli argomenti principali includono i compensi residuali basati sulle visualizzazioni dei contenuti streaming, l’obbligo di un numero minimo di sceneggiatori nella realizzazione di una serie TV, la durata dei contratti d’impiego e l'intelligenza artificiale. C'è speranza che si possa trovare un compromesso su quest'ultimo, almeno.

Non è chiaro se qualcosa si stia muovendo anche sul fronte degli attori. Nelle scorse ore Duncan Crabtree-Ireland della SAG-AFTRA ha dichiarato:

"Non siamo ancora tornati al tavolo delle trattative, anche se lo vorrei. Ho sentito delle voci secondo cui i dirigenti degli studios si stanno parlando, cercando di capire come tornare al tavolo. Spero sia vero, spero succeda in fretta".

Tuttavia ci sarà ancora da attendere in quanto la situazione sembra essere nelle fasi iniziali.

Fonte: Deadline