Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 02 novembre 2023

Gli scioperi di attori e sceneggiatori hanno imposto una pausa forzata a molti progetti altamente attesi, incluso Welcome to Derry, il prequel di HBO basato sull'universo di IT di Stephen King. Anche se lo sviluppo della serie TV stava procedendo a rilento, era già stato selezionato il cast principale prima dell'inizio dello sciopero degli sceneggiatori. E mentre lo sciopero degli sceneggiatori è ora alle spalle, quello degli attori continua a paralizzare numerose produzioni cinematografiche e televisive, senza una soluzione apparentemente vicina.

Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e Max Content, ha dichiarato:

"Avevamo previsto il lancio di Welcome to Derry per Halloween 2024, ma potrebbe slittare al 2025. Anche la terza stagione di The White Lotus, inizialmente prevista per il 2024, sarà probabilmente posticipata al 2025".

Ambientata nella famigerata Derry del Maine, lo spettacolo prende ispirazione dal romanzo di King del 1986. Nonostante Pennywise, il clown assassino, sia il personaggio più iconico, Welcome to Derry sembra che metterà in luce altri inquietanti eventi della città, lasciando Pennywise in secondo piano.

Il cast comprende Madeleine Stowe, Stephen Rider, Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk e James Remar. La serie TV è stata ideata da Andy e Barbara Muschietti, i creatori dietro a IT (2017) e IT CHAPTER TWO (2019). Andy Muschietti dirigerà anche gli episodi, con Jason Fuchs e Brad Caleb Kane nel ruolo di co-showrunner.

Fonte: Comic Book