Welcome to Derry: le Ultime Aggiunte al Cast del Prequel di IT

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 16 aprile 2023

HBO Max - che a seguito dell’unione con il servizio streaming Discovery+ è stata ribattezzata semplicemente "Max" - riporterà sul piccolo schermo una delle creature più terrificanti concepite della penna di Stephen King.

Un prequel di IT, intitolato Welcome to Derry, è infatti in produzione, con il regista delle due recenti trasposizioni cinematografiche basate sul romanzo originale, Andy Muschietti, che è stato coinvolto per dirigere alcuni episodi della serie TV.

Mentre si attende di conoscere maggiori dettagli sulla trama che verrà sviscerata nell’arco narrativo, trapelano informazioni in merito al cast.

È stato infatti comunicato che Madeleine Stowe, conosciuta al pubblico televisivo per aver vestito i panni di Victoria Grayson in Revenge, e Stephen Rider, interprete di Blake Tower in Daredevil, sono saliti ufficialmente a bordo del progetto, unendosi ai già confermati Taylour Paige, Jovan Adepo (Jack Ryan), Chris Chalk (Perry Mason) e James Remar (Dexter).

Il debutto dello spettacolo è al momento previsto per il prossimo anno.

Fonte: Comic Book