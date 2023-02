Welcome to Derry: HBO Max realizzerà la Serie TV, Prequel di IT

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Il prequel di IT è stato in lavorazione da HBO Max da mesi, ma nelle ultime ore è stato ufficialmente confermato che il progetto ha ottenuto il via libera per la realizzazione dell'intera stagione.

Il regista Andy Muschietti e la produttrice Barbara Muschietti, che hanno sviluppato IT e IT: Capitolo Due, sono coinvolti nel progetto, mentre il produttore di IT: Capitolo Due Jason Fuchs e Brad Caleb Kane fungeranno da co-showrunner. Andy Muschietti dirigerà gli episodi della serie TV, inclusa la prima puntata.

Dato il titolo della serie, lo spettacolo dovrebbe essere ambientato nella piccola città del Maine in cui si svolge la storia originale di Stephen King, e dovrebbe "espandere la visione del materiale originale". Sebbene Pennywise fosse la principale minaccia della storia originale, non è noto se il personaggio prenderà parte al prequel o se assisteremo ad altre esperienze inquietanti.

"Da adolescenti leggevamo a turno i capitoli di IT di Stephen King fino a quando non andava in pezzi", hanno dichiarato i Muschietti. "IT è una storia epica che contiene una moltitudine di cose, ben oltre ciò che potremmo mai esplorare nei nostri film. Non vediamo l'ora di condividere le profondità del romanzo di Steve, in tutto il suo cuore, umorismo, umanità e orrore".

"Sono entusiasta che la storia di Derry, la città più infestata del Maine, stia continuando, e sono contento che Andy Muschietti supervisionerà il progetto insieme alla sua talentuosa sorella Barbara", ha condiviso King.

"Siamo entusiasti di continuare questo franchise iconico con i brillanti Andy e Barbara Muschietti, Jason Fuchs e Brad Caleb Kane", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti originali di HBO Max. "Questo prequel amplierà la tela della narrazione IT e porterà i fan più in profondità nella terrificante e affascinante città di Derry".