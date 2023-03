Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 11 ore fa

Con le riprese di The Penguin, lo show spin-off della pellicola The Batman incentrato sull’iconico villain interpretato da Colin Farrell (True Detective), finalmente iniziate, trapelano nuove informazioni in merito al cast.

Mentre si attende ancora una conferma ufficiale in merito a un coinvolgimento di Robert Pattinson, è stato annunciato che Clancy Brown è recentemente salito a bordo del progetto.

L’attore, visto da poco nei panni di Kurt Caldwell in Dexter: New Blood e presto in ruolo ancora top secret in The Boys: Gen V, darà il volto al celebre esponente della malavita di Gotham, Salvatore Maroni, personaggio già conosciuto al pubblico seriale per l’interpretazione di David Zayas in Gotham.

Nella pellicola originale, il criminale era stato arrestato a seguito di un importante operazione da parte della GCPD, salvo poi rivelarsi come una piccola parte di un ben più ampio piano perpetrato dalla mente del boss Carmine Falcone.

Non resta a questo punto che attendere la messa in onda dei vari episodi per assistere al modo in cui il malvivente verrà inserito all’interno della trama.

Fonte: Comic Book