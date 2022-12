Gen V: pubblicato il Trailer della Serie TV Spin-off di The Boys

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 14 ore fa

Dopo aver recentemente annunciato l’ingresso nel cast di Clancy Brown (Dexter: New Blood), finalmente Gen V, l’atteso spin-off legato allo show di The Boys, si mostra al suo pubblico con una breve anticipazione.

Il servizio streaming di Prime Video ha infatti rilasciato il primo trailer ufficiale, che, nonostante non riveli poi molto in merito alla trama, offre una carrellata dei vari protagonisti, fra i quali sembra far capolino anche qualche vecchia conoscenza.

Da un primo sguardo inoltre le atmosfere e i toni parrebbero in linea con quelli della serie madre, non disdegnando in alcun modo di mostrare una notevole quantità di sangue e scene violente.

La serie, ambientata nell'unico college americano predisposto alla formazione di giovani supereroi e gestito dalla stessa Vought, seguirà da vicino le vite di alcuni paladini della legge in erba, che si troveranno a competere con i propri limiti fisici, sessuali e morali, nel tentativo di raggiungere la vetta della classifica scolastica.

Michele Fazekas e Tara Butters fungeranno da showrunners, ricoprendo anche il ruolo di produttori esecutivi insieme a Eric Kripke (Supernatural), Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr.

Il debutto è previsto nel catalogo di Prime Video il prossimo anno.

Fonte: Deadline