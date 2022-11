Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Con le riprese ufficialmente concluse lo scorso settembre, arrivano nuovi aggiornamenti in merito allo spin-off di The Boys, The Boys: Gen V: mentre si attende ancora l’agognato annuncio che sveli la data d’uscita, è stato comunicato il nome di un interprete che apparirà nello show.

Clancy Brown, doppiatore originale del minaccioso demone Surtur in Thor: Ragnarok e recentemente apparso nei panni di Kurt Caldwell in Dexter: New Blood, è salito a bordo del progetto, scritturato per un ruolo ancora top secret.

L’irriverente show, i cui dettagli sono ancora estremamente esigui, sarà ambientato nell'unico college al mondo creato per i supereroi, dove giovani competitivi e dotati di incredibili poteri si troveranno a mettere alla prova i propri limiti fisici, sessuali e morali.

Nella speranza di poter presto apprendere altre informazioni, vi ricordiamo che la produzione del quarto arco narrativo della serie madre è attualmente in fase attiva, con le ultime foto provenienti dal set che hanno anticipato il ritorno di una vecchia conoscenza.

Fonte: Comic Book