Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The Batman, il film diretto da Matt Reeves con Robert Pattinson nei panni del famoso pipistrello, ha aperto una nuova linea temporale nell'universo DC da esplorare.

Il primo progetto in produzione è lo spin-off basato su uno dei villain più interessanti dei fumetti, The Penguin, con Colin Farrell che torna a interpretarne il ruolo.

L'attore irlandese, in una recente intervista, ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura del primo episodio e ha svelato i primi dettagli sulla serie TV di HBO Max:

"The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman, quindi Gotham è ancora un po’ sommersa. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio, che si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo per questo, l’ho letto, e mi son detto: 'Oh, cavolo'. È bello, è così ben scritto".

Con una città sommersa dall'acqua, conseguenza delle bombe piazzate dall'Enigmista alla fine del film, Oswald Cobblepot si inserirà nella lotta per il potere a Gotham dopo il vuoto lasciato dall'omicidio di Carmine Falcone.

Inoltre Farrell ha parlato del talento dello sceneggiatore e del suo affetto per il personaggio:

"LeFranc ha fatto un lavoro straordinario. Sta scrivendo tutto e dirigerà pure, ed è formidabile, ha una prospettiva entusiasmante. Adoro il mio personaggio, non ne ho mai abbastanza. Volevo già continuare a interpretarlo, quindi ora apprezzo la possibilità di tornare nel ruolo".

Scritto da Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.), lo show è prodotto dallo stesso Farrell, insieme a Matt Reeves e Dylan Clark.

The Penguin non ha ancora una data di uscita, ma le riprese dovrebbero iniziare nel primi mesi del 2023.

Fonte: Comic Book