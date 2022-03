Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Visto l'enorme successo che sta ottenendo il film The Batman di Matt Reeves, HBO Max ha dato un ordine diretto allo spin-off The Penguin, che vedrà Colin Farrell riprendere il suo ruolo di villain che ha visto il suo debutto a fianco di Robert Pattinson come uno dei leggendari boss di Gotham.

L’attore irlandese sarà protagonista e produttore della miniserie, dove il famoso villain Pinguino ruba prepotentemente la scena raccontando la sua versione dei fatti e declinandola a puntate.

Lo spin-off racconterà l’ascesa al potere di Oswald Cobblepot, così come tratteggiato nei fumetti di Bob Kane e Bill Finger. Il progetto, diretto e prodotto da Matt Reeves, sarà il primo ad arrivare sugli schermi. Infatti, contrariamente a quanto precedentemente annunciato, il regista ha rivelato di aver accantonato il poliziesco ambientato nel dipartimento della Gotham Police sulla figura di un poliziotto corrotto.

DC Comics, quindi, risponde prepotentemente alla sempre crescente influenza dell'MCU. Infatti, recentemente, anche un'altra serie TV è in produzione: Gotham Knights.

La serie TV arriverà in esclusiva su HBO Max e sarà sceneggiata da Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.), che si è detta entusiasta di poter ampliare l’universo narrativo creato da Matt Reeves:

"Non vediamo l’ora di poter mostrare al pubblico questa nuova versione di uno dei personaggi più iconici del mondo DC. Sarà un qualcosa di mai visto prima e sarà incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren. Colin Farrell porterà a un livello superiore l’incredibile performance vista in The Batman".

Fonte: Deadline