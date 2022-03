Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Nonostante la serie Gotham PD - spin-off del film The Batman attualmente nelle sale cinematografiche - sia stata annunciata più di un anno fa, sembra proprio che alla fine il progetto abbia preso una svolta totalmente diversa, compiendo una vera e propria muta.

Lo show si sarebbe collocato durante il primo anno di attività del Crociato Incappucciato, fungendo così da prequel della pellicola, ma puntando l’attenzione sul dipartimento di polizia della città, sarebbe infatti stato rielaborato, raccontando ora una storia ambientata fra le mura di Arkham.

Come infatti era stato da poco annunciato, il regista delle pellicola, Matt Reeves, aveva intenzione di realizzare una serie sul celebre manicomio e in una recente intervista ha spiegato il cambiamento di direzione intrapreso.

“Il progetto sulla GCDP si è in qualche modo evoluto. Ora in realtà abbiamo virato su di una trama che narra ciò che accade nel manicomio di Arkham, apparso nel finale del film, e su alcuni personaggi...è come se fosse una pellicola horror, o un racconto su di una casa infestata, che altro non è se non Arkham” - ha affermato Reeves - “L'idea di base è che se Gotham è un vero e proprio personaggio nel nostro film, allo stesso modo voglio che lo sia anche questo iconico luogo. Vorrei esplorare Arkham e i suoi inquilini in un modo davvero inedito. E così durante i lavori su Gotham, quella storia ha iniziato ad evolversi e abbiamo pensato: ‘Aspetta, dovremmo davvero andare in questa direzione’ e questo è poi avvenuto”.

Non resta quindi che attendere nuovi aggiornamenti in merito a questo interessante progetto, sperando che magari in futuro possa essere ripreso in mano anche lo show dedicato alla GCPD.

Fonte: Comic Book