Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

The Batman, il nuovo film sul Crociato Incappucciato con protagonista Robert Pattinson, è da poco giunto nelle sale cinematografiche, ma l’universo della pellicola sembra già destinato ad espandersi in maniera esponenziale.

Il regista Matt Reeves aveva infatti già dichiarato di essere al lavoro su di una serie incentrata sui poliziotti che pattugliano e difendono le strade della città Gotham, e una sul celebre villain Pinguino, interpretato da Colin Farrell, ma ora pare che ci possa esere spazio per un terzo spin-off.

In una recente intervista il produttore avrebbe annunciato di essere intenzionato a realizzare anche uno show ambientato nell’iconico Arkham Asylum, l’ospedale psichiatrico dove vengono rinchiusi tutti i peggiori criminali affrontati da Batman.

“Stiamo progettando questa serie su Pinguino e una delle cose migliori è proprio Colin Farrell, è come se non lo avessi mai visto” – ha affermato Reeves – “È incredibile e cattura la scena. Così lungo la strada, abbiamo pensato che avremmo potuto vederlo anche sul piccolo schermo. Per questo ho parlato con quelli della HBO Max e ho mostrato loro alcune scene di Colin, e mi hanno detto:’ Facciamolo’. Quindi lo stiamo realizzando e allo stesso tempo siamo a lavoro su un’altra serie legata all’Arkham Asylum”.

Non resta quindi che rimanere sintonizzati attendendo maggiori informazioni in merito a tutti questi progetti, che sicuramente faranno la gioia di ogni fan dei fumetti del Cavaliere Oscuro e non solo.

Fonte: Comic Book