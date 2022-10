Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Come annunciato da tempo, la nuova oscura versione del Crociato Incappucciato creata da Matt Reeves con la sua pellicola The Batman avrà un’estensione seriale, in quanto il servizio streaming di HBO Max ha ufficialmente ordinato The Penguin.

La serie TV sarà infatti uno spin-off che vedrà Colin Farrell (True Detective) tornare a rivestire i panni dell’iconico villain, apparso nel film come subordinato del boss Carmine Falcone, esplorandone l’ascesa al potere.

Con le riprese che dovrebbero iniziare il prossimo febbraio, è stato recentemente annunciato che Craig Zobel è salito a bordo del progetto per dirigere un numero ancora imprecisato di episodi.

Il regista, conosciuto per il lavoro svolto con The Hunt e la serie Omicidio a Easttown, ricoprirà anche il ruolo di produttore esecutivo insieme allo stesso Farrell e Reeves, mentre Lauren LeFranc (Agents of S.H.I.E.L.D.) fungerà da showrunner.

Fonte: Screen Rant