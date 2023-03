Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 13 ore fa

Lo spin-off di The Batman è a un passo dal diventare realtà; un nuovo post della scenografa Kalina Ivankov rivela infatti che le riprese della serie TV di HBO Max, The Penguin, sono ufficialmente iniziate.

Lo spettacolo, che segue le avventure di Oswald Cobblepot/The Penguin (Colin Farrell), ha avuto il via libera per la produzione lo scorso anno, proprio quando The Batman stava arrivando nelle sale.

"Il primo giorno di riprese di The Penguin è pronto", recita la didascalia di Ivankov. "Solo la bussola può dirci in quale direzione di Gotham stiamo andando. Le mie labbra sono sigillate...".

In una recente intervista,Farrell ha confermato che lo spettacolo sarà composto da otto episodi:

"Sarà una stagione in otto parti, incentrati sull'ascesa al potere di Oz, riempiendo quel vuoto di potere creato quando Falcone è stato ucciso".

Inoltre l'attore irlandese ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura del primo episodio, e ha quindi svelato i primi dettagli sulla serie TV di HBO Max:

"The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman, quindi Gotham è ancora un po’ sommersa. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio, che si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo per questo, l’ho letto, e mi son detto: 'Oh, cavolo'. È bello, è così ben scritto".

Fonte: Comic Book