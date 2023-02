Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Dopo che The Batman ha debuttato nelle sale lo scorso anno, c'è sicuramente molta curiosità su ciò che potrebbero essere sequel e spin-off in serbo. Oltre a un vero e proprio sequel del film, è stato confermato che ci sarà una serie TV spin-off - che arriverà su HBO Max. Raccontando le avventure di Oswald Cobblepot/The Penguin (Colin Farrell), lo spettacolo dovrebbe iniziare la produzione nel prossimo futuro, e nel frattempo arriva un nuovo aggiornamento che rivela il numero di episodi che comporranno la prima stagione.

In una recente intervista, Farrell ha infatti confermato che lo spettacolo sarà composto da otto episodi:

"Sarà una stagione in otto parti, incentrati sull'ascesa al potere di Oz, riempiendo quel vuoto di potere creato quando Falcone è stato ucciso".

Inoltre l'attore irlandese ha dichiarato di aver letto la sceneggiatura del primo episodio, e ha quindi svelato i primi dettagli sulla serie TV di HBO Max:

"The Penguin inizia circa una settimana dopo la fine di The Batman, quindi Gotham è ancora un po’ sommersa. Ho letto la prima sceneggiatura del primo episodio, che si apre con i miei piedi che sguazzano nell’acqua nell’ufficio di Falcone. Anche solo per questo, l’ho letto, e mi son detto: 'Oh, cavolo'. È bello, è così ben scritto".

