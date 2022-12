Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Dopo molto successo sia sul fronte critico che commerciale, il regista di The Batman Matt Reeves sta supervisionando il suo piccolo universo cinematografico con personaggi incentrati su Batman. La prima serie derivata dal film interpretato da Robert Pattinson è The Penguin, con Oswald Cobblepot (Colin Farrell) al centro della scena. In una recente intervista, Farrell ha rivelato che spera di iniziare le riprese della serie prima che passi troppo tempo:

"L'ho fatto, ho interpretato Penguin in un film. Ora spero di farlo per il piccolo schermo a febbraio o marzo".

Di recente è stato inoltre confermato che anche la star di How I Met Your Mother Cristin Milioti farà parte del cast. L'attrice vestirà i panni di Sofia Falcone, la figlia del boss della malavita di Gotham Carmine Falcone, che nel film era stato interpretato da John Turturro.

La serie vede in veste di produttori esecutivi gli stessi Reeves e Farrell, insieme a Dylan Clark e Lauren LeFranc, che fungerà anche da sceneggiatore e da showrunner, mentre Craig Zobel si occuperà di dirigere i primi due episodi.

Fonte: Comic Book