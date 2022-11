Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

The Penguin, la serie spin-off della pellicola The Batman di Matt Reeves, che avrà per protagonista l’Oswald Cobblepot interpretato da Colin Farrell (True Detective), sta prendendo sempre più corpo e nuovi aggiornamenti sono giunti recentemente online.

Se da un lato infatti sono stati rivelati i primi dettagli in merito al progetto, stavolta è il turno di un annuncio legato al cast: è stato infatti comunicato che Cristin Milioti (Fargo) è stata scritturata per apparire nello show.

L’attrice, conosciuta al grande pubblico per essere il volto di Tracy McConnell, la tanto attesa “Mamma” di How I Met Your Mother, vestirà i panni di Sofia Falcone, la figlia del boss della malavita di Gotham Carmine Falcone, che nel film era stato interpretato da John Turturro.

La serie vede in veste di produttori esecutivi gli stessi Reeves e Farrell, insieme a Dylan Clark e Lauren LeFranc, che fungerà anche da sceneggiatore e da showrunner, mentre Craig Zobel si occuperà di dirigere i primi due episodi.

Fonte: Deadline