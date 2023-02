Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 19 febbraio 2023

Dopo il recente annuncio dei tre interpreti recentemente saliti a bordo del progetto, un nuovo e decisamente interessante rumour ha iniziato a circolare in rete in merito all’atteso spin-off seriale della pellicola “The Batman”, che sarà dedicato alla figura del Pinguino.

Il celebre villain, del quale tornerà a vestire i panni Colin Farrell (True Detective), potrebbe infatti trovare la sua strada nuovamente sbarrata dal Cavaliere Oscuro: sembra infatti che Robert Pattinson, volto del Crociato Incappucciato nella pellicola sopracitata, potrebbe fare una comparsa all’interno dello show.

Durante una puntata del podcast “The Hot Mic With Jeff Sneider and John Rocha”, lo stesso Jeff Sneider avrebbe infatti corroborato queste voci di corridoio, non facendo però menzione sul tipo di apparizione del personaggio, se nelle semplici vesti del miliardario Bruce Wayne o in quelle del vigilante, e benché meno sul numero di episodi che saranno arricchiti dalla sua partecipazione.

Come detto in precedenza, si tratta di una notizia da prendere ancora con le pinze, ma se fosse confermata, sicuramente servirà a alimentare maggiormente l’hype dei fan.

Non resta quindi che attendere fiduciosi i prossimi sviluppi.

Fonte: Comic Book