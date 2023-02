Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 15 ore fa

L’imminente avvio della produzione a New York di The Penguin si aggiunge alla lista dei prossimi progetti legati alla pellicola The Batman.

La serie TV spin-off - targata HBO Max - vedrà l’attore Colin Farrell riprendere il ruolo del famoso criminale della DC Comics. Recentemente gli attori Michael Kelly (House of Cards), Shoreh Aghdashloo (X-Men: Conflitto Finale) e Deidre O’Connell sono entrati a far parte del cast. Non sono ancora noti i dettagli dei personaggi che dovranno interpretare. Saranno presenti inoltre Cristin Milioti, nella parte di Sofia Falcone, e Rhenzy Feliz autista del protagonista.

Basato sui fumetti creati da Bob Kane e Bill Finger, The Penguin è prodotta da Matt Reeves, DylanClark, Colin Farrell. Lauren LeFranc è showrunner, mentre Craig Zobel dirige gli otti episodi.

Sarah Aubrey, responsabile dei contenuti di HBO Max, ha così dichiarato:

"Siamo entusiasti di offrire al pubblico una nuova versione di questo iconico personaggio DC che non hanno mai visto prima. È incredibile lavorare con Matt, Dylan e Lauren per continuare questa storia e vedere Colin portare la sua già eccezionale interpretazione in 'The Batman' al livello successivo".

Fonte: Deadline