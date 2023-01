Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Con soli due episodi all’attivo, The Last of Us, la serie TV targata HBO e basata sull’omonimo videogioco di successo sviluppato dall’azienda Naughty Dog, ha in poco tempo conquistato il cuore del pubblico, facendo registrare numeri da capogiro per entrambi gli appuntamenti.

Arriva dunque la risposta repentina della rete televisiva, che ha comunicato di aver preso la decisione di concedere allo show un ulteriore arco narrativo, rinnovandolo ufficialmente per una seconda stagione.

“Craig e Neil, insieme alla produttrice esecutiva Carolyn Strauss e al resto del nostro fenomenale cast e troupe, hanno definito un genere con questo magistrale debutto di The Last of Us” - ha dichiarato Francesca Orsi, vice presidentessa esecutiva alla programmazione di HBO – “Dopo aver concluso questa indimenticabile prima stagione, non vedo l'ora di vedere cosa avranno in serbo per la successiva”.

Alle sue parole sono seguite quelle dell’ideatore e produttore esecutivo Neil Druckmann, che ha affermato:” Sono onorato e decisamente stupefatto che così tante persone si siano sintonizzate e abbiano apprezzato la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie. La collaborazione con Craig Mazin, tutto il nostro cast, la troupe e HBO ha superato le mie già alte aspettative. Ora abbiamo il piacere di poterlo fare ancora con la seconda annata! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!”.

Lo show, ambientato 20 anni dopo la caduta della civiltà moderna, a causa di una pandemia che ha trasformato gli esseri umani in orde di aggressivi zombie, segue le vicende di Joel (Pedro Pascal di The Mandalorian), un sopravvissuto che si trova a essere incaricato di far uscire di nascosto la quattordicenne Ellie (Bella Ramsey) da una zona di quarantena.

Quello che inizia come un semplice lavoro si trasformerà ben presto in una vera e propria impresa e il duo dovrà attraversare gli Stati Uniti facendo affidamento l'uno sull'altro per sopravvivere.

In attesa del terzo appuntamento, vi consigliamo intanto di leggere la nostra recensione del primo e secondo episodio.

Fonte: Deadline