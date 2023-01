Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Dopo aver ottenuto il titolo di secondo miglior debutto per HBO dopo House of the Dragon, The Last of Us continua a cavalcare l'onda del successo col secondo episodio, che continua a registrare numeri da record: Infected ha ottenuto 5,7 milioni di spettatori, un numero superiore del 22% rispetto alla puntata della settimana precedente.

"Siamo entusiasti di vedere i fan della serie e del gioco sperimentare questa storia iconica in un modo nuovo, ed estendiamo loro la nostra gratitudine per aver contribuito a renderlo un successo", ha affermato Casey Bloys, presidente e CEO di HBO e HBO Max Content. "Congratulazioni a Craig, Neil e al brillante cast e alla troupe che hanno lavorato instancabilmente per dare vita a questo spettacolo. Non vediamo l'ora che i fan di tutto il mondo si godano il resto della stagione".

"Il nostro obiettivo era semplicemente quello di realizzare il miglior adattamento possibile di questa amata storia per il più vasto pubblico possibile", hanno affermato i produttori esecutivi Craig Mazin e Neil Druckmann. "Siamo felicissimi di vedere quanti fan, vecchi e nuovi, hanno accolto The Last of Us nelle loro case e nei loro cuori".

I primi due episodi di The Last of Us sono disponibili su NOW, mentre il terzo - di cui è stato rilasciato il trailer - sarà rilasciato il 30 gennaio.

Fonte: Comic Book