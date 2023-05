Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The CW ha subito molti cambiamenti dopo essere stata acquisita da Nexstar, con gran parte della sua programmazione prossima alla conclusione o totalmente cancellata (come Kung Fu, The Winchesters e Walker: Independence).

Se la "nuova normalità" di Nexstar per la rete non era già evidente, un nuovo aggiornamento segna finalmente il destino di alcune serie TV, rimaste a lungo in fase di sviluppo: secondo un nuovo rapporto The CW non sta più continuando diversi progetti, la cui produzione è iniziata durante il vecchio regime della rete. Ciò include il remake live-action de Le Superchicche, Justice U, Jake Chang e il reboot di Zorro guidato da un cast al femminile (passato da NBC a The CW).

Detto questo, c'è la possibilità che questi potenziali spettacoli non siano del tutto morti, poiché i rispettivi studi che originariamente lavoravano con The CW potrebbero svilupparli su altre reti o piattaforme, ma solo il tempo dirà se ciò accadrà:

"Li abbiamo già restituiti agli studi", ha spiegato Brad Schwartz, presidente di The CW, "Quindi sono liberi di svilupparli o venderli".

Fonte: Comic Book