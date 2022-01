Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Che la storia di John Diggle potesse proseguire dopo l’epilogo di Arrow era un’ipotesi che era stata spesso accarezzata, soprattutto per ciò che era avvenuto proprio nell’ultimo episodio della serie, in cui sembrava quasi che gli autori avessero intenzione di fare di lui un membro del corpo delle Lanterne Verdi.

Congetture e teorie a parte, dopo l'apparizione del personaggio in altre serie dell’Arrowverse, pare che nel suo destino possa esserci un ruolo da protagonista in un nuovo progetto: la rete televisiva The CW starebbe infatti valutando l’idea di realizzare una serie intitolata Justice U, in cui David Ramsey vestirà nuovamente i panni dell’ex guardia del corpo di Oliver Queen.

Stando a quanto finora comunicato, lo show vedrà Diggle impegnato nella missione di reclutare 5 giovani metaumani a cui affidare il compito di infiltrarsi sotto copertura in una prestigiosa università.

Il militare si troverà quindi a supervisionare sulle matricole, formandole ed educandole per diventare futuri eroi.

Greg Berlanti, Sarah Schechter e Geoff Johns, team già dietro ad altri prodotti appartenenti al medesimo universo, saranno coinvolti in veste di produttori, mentre Ramsey dirigerà il potenziale pilot.

Non resta a questo punto che attendere la conferma dell’ordine effettivo, sperando che il progetto non naufraghi come lo spin-off dedicato a Mia Queen.

Fonte: Comic Book