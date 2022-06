Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 40 minuti fa

Con la fine della settima stagione di Riverdale, The CW sta pensando a un altro dramma adolescenziale di genere soapy e noir ambientato nel mondo di Archie Comics. Jake Chang, in fase di sviluppo presso la rete, è stato ideato dallo scrittore Oanh Ly e dal regista Viet Nguyen, che hanno lavorato entrambi a Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Jake Chang è un mistery guidato da attori asiatici-americani, e segue un investigatore privato sedicenne mentre si destreggia tra mondi razziali e socio-economicamente diversi della sua casa di Chinatown - che vive una fase di progressiva crescita - frequentando un liceo privato d'élite. La serie fonderà il dramma adolescenziale con l'estetica del neon-noir, capovolgendo quasi tutti gli stereotipi asiatici come onore, arti marziali, destino, discendenza e sacrificio dei genitori.

L'adattamento televisivo è stato sviluppato come serie a sé stante e attualmente non è prevista l'introduzione del personaggio nell'ultima stagione di Riverdale.

"Siamo molto orgogliosi e onorati di far parte di questa nuova ondata di contenuti asiatici-americani creati e interpretati da asiatici-americani", hanno dichiarato Ly e Nguyen. "Il mondo di Jake Chang è vasto, avvincente e molto divertente. E proprio come il nostro birbante detective adolescente, distruggeremo deliziosamente tutte le retoriche familiari per raccontare una storia asiatica-americana unica".

Fonte: Deadline