Kung Fu 4 non ci sarà! The CW Cancella la Serie TV Reboot

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

La rete televisiva The CW ha ufficialmente cancellato Kung Fudopo tre stagioni. La decisione conferma che il finale della terza stagione, andato in onda l'8 marzo, sarà anche il finale della serie TV.

"Mentre reimmaginiamo una nuova The CW, abbiamo dovuto prendere alcune difficili decisioni di programmazione", ha affermato la rete in una nota. "Ringraziamo i nostri partner della Warner Bros. e il cast e i team creativi di Kung Fu per tutto il loro duro lavoro, creatività e dedizione".

In Kung Fu, a causa di una crisi, una giovane donna cino-americana di nome Nicky Shen (Olivia Liang) lascia il college e intraprende un viaggio che cambia la sua vita, portandola in un monastero isolato in Cina. Quando torna a San Francisco, scopre che la sua città natale è invasa dalla criminalità e dalla corruzione, e i suoi stessi genitori (Tzi Ma e Kheng Hua Tan) sono alla mercé di una potente triade. Nicky farà affidamento su sua sorella, esperta di tecnologia (Shannon Dang), su suo fratello (Jon Prasida), sull'assistente procuratore distrettuale nonché ex fidanzato (Gavin Stenhouse), sul suo nuovo interesse amoroso (Eddie Liu) e sulle proprie abilità nelle arti marziali e valori Shaolin per proteggere la sua comunità e assicurare i criminali alla giustizia...il tutto mentre è alla ricerca della spietata assassina (Gwendoline Yeo) che ha ucciso il suo mentore Shaolin.

Fonte: Comic Book