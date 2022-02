Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

The CW ha pubblicato un nuovo poster per la prossima seconda stagione di Kung Fu, che presenta Nicky Shen (Olivia Liang) pronta a combattere con lo slogan "Vecchi nemici. Nuove leggende".

Dopo un averne rilasciato un trailer, la rete ha pubblicato la sinossi di Year of the Tiger: Part 1, la premiere della seconda stagione di Kung Fu, che debutterà mercoledì 9 marzo: "Con il capodanno lunare dietro l'angolo, una Nicky (Olivia Liang) più sicura di sé e con i piedi per terra sta vivendo un ottimo periodo sia nella sua relazione con Henry (Eddie Liu) che con la sua famiglia. Tuttavia, quando un'irruzione nella residenza degli Shen la lascia scossa, Nicky, con l'aiuto di Evan (Gavin Stenhouse), inizia a sospettare che Russell Tan (Kee Chan) possa essere coinvolto. Nel frattempo, mentre Mei-Li (Kheng Hua Tan) e Jin (Tzi Ma) si preparano per il nuovo anno all'Harmony Dumplings, Althea (Shannon Dang) inizia a chiedersi se ha preso la decisione giusta per rientrare nel mondo del lavoro. Infine, un visitatore inaspettato al cenone di Capodanno di Shen scuote la famiglia fino al midollo. Nel cast ci saranno anche Jon Prasida, Tony Chung, Vanessa Kai e Yvonne Chapman".

Oltre a Rao, la seconda stagione di Kung Fu presenterà altri nuovi membri del cast: JP Tadena interpreterà Sebastian, il nuovo chef di Harmony Dumplings e Annie Q sarà Juliette Tan, la figlia di Russell Tan. Inoltre, Chapman è stata promossa a regular.

Fonte: Comic Book