Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Continuano le cancellazioni in casa The CW: dopo Walker: Independence è il turno dello spin-off di Supernatural, che si conclude con una sola stagione.

"Mentre reimmaginiamo una nuova The CW, abbiamo dovuto prendere alcune difficili decisioni di programmazione", ha affermato la rete in una nota. "Ringraziamo i nostri partner della Warner Bros. e il cast e i team creativi di The Winchesters per tutto il loro duro lavoro, creatività e dedizione".

Mentre la popolarità di Supernatural avrebbe potuto rendere The Winchesters un progetto sicuro, la serie TV è arrivata in un momento di grandi cambiamenti per The CW (il gigante della TV locale Nexstar Media Group ha rilevato la proprietà della rete alla fine del 2022, provocando l'uscita di Mark Pedowitz).

The Winchesters è interpretato da Drake Rodger nei panni di John Winchester, Meg Donnelly come Mary Campbell, Bianca Kajilich nel ruolo di Millie Winchester, Demetria McKinney nelle vesti di Ada Monroe, Nida Khurshid come Latika Desai e Jojo Fleites nel ruolo di Carlos Cervantez.

Fonte: Comic Book