Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Patrick Schwarzenegger non può ancora dire molto sul suo ruolo nello spin-off di The Boys, ma in una recente intervista ha parlato più in generale dello spettacolo: "È davvero divertente. È come Euphoria, ma con i Super".

L'attore ha aggiunto di aver originariamente fatto un provino per il ruolo di Patriota, che alla fine è andato ad Antony Starr. Tuttavia, i produttori dello show di Prime Video si sono ricordati di lui per lo spin-off, di cui Schwarzenegger non può svelare alcun dettaglio:

"Onestamente non so nulla. Non ho letto ancora nulla, ma non per scelta mia. Sono così riservati su cosa diavolo succede in questo spettacolo, ma so che sarà qualcosa di fottutamente folle".

E anche suo padre Arnold Schwarzenegger è rimasto scioccato dal poco che ha visto, dicendo a suo figlio: "Ma che cazzo stai filmando?".

Insieme a Schwarzenegger, la serie spin-off ancora senza titolo vede come protagonisti Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn.

Fonte: IndieWire