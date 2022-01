Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Proprio in queste ultime ore Amazon Prime Video ha confermato quando la terza stagione di The Boys sarebbe stata presentata in anteprima sul servizio di streaming, ma le novità non finiscono qui: la piattaforma ha inoltre svelato un'altra curiosità sul loro universo in espansione.

Come sappiamo già da tempo, arriverà uno spin-off ambientato in un college per giovani supereroi che, controllati dalla Vought, sviluppano i loro poteri. L'annuncio della data di uscita del prossimo capitolo di The Boys è stato fatto tramite l'ultimo episodio di Seven on 7, che ha svelato un'importante anticipazione per la nuova serie spin-off, confermando il nome dell'Università e potenzialmente un personaggio che apparirà nella serie:

"Siamo vicini a quel periodo dell'anno, gente", ha affermato Cameron Coleman nel video. "È l'annuale Hero Draft di Vought. In pochi mesi, i migliori e più brillanti giovani eroi della Godolkin University vedranno i loro sogni diventare realtà o crollare, perché tutto ciò per cui si sono allenati per quattro anni è stato fatto per questo momento. È tutto in gioco per questi eroi del college, poiché sono in ballo dei contratti redditizi per difendere le più grandi città d'America sono. Queen Maeve, Abisso e A-Train sono stati tutti mandati a New York City, ma quest'anno quali stelle nascenti andranno a Miami, Cleveland e Los Angeles?".

"E mentre la competizione di quest'anno sarà sicuramente intensa, la gente non può smettere di parlare del Golden Boy junior della Godolkin University, già visto come la prima scelta per il prossimo anno. Il futuro dell'America non è mai stato così luminoso, e io per primo non vedo l'ora di vedere cosa c'è in serbo per questa nuova generazione di eroi".

L'universo di The Boys continua a espandersi: è stato infatti annunciato un secondo spin-off - stavolta animato - intitolato Diabolical, che è tuttora in lavorazione e sarà costituito da otto episodi.

La terza stagione di The Boys arriverà su Amazon Prime Video il 3 giugno.

