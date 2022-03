Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Chance Perdomo, ex star di Chilling Adventures of Sabrina, sarà uno dei protagonisti dello spin-off dello spettacolo di Prime Video The Boys. L'attore interpreterà un giovane supereroe insieme a Jaz Sinclair, Lizze Broadway, Reina Hardesty, Katia Winter e Maddie Phillips.

Perdomo sostituisce Shane Paul McGhie che, insieme ad Aimee Carrero, ha recentemente abbandonato la serie perché, a causa del cambio di showrunner, il suo personaggio aveva subito eccessivi cambiamenti.

Lo spin-off ancora senza titolo è descritto come una serie irriverente R-rated che esplora le vite dei Super mentre mettono alla prova i loro confini fisici, sessuali e morali, gareggiando per i migliori contratti nelle migliori città. È in parte spettacolo universitario, in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys.

Di recente, una puntata di Seven on 7 ha svelato un'importante anticipazione per la nuova serie spin-off, confermando il nome dell'Università e potenzialmente un personaggio che apparirà nella serie:

"Siamo vicini a quel periodo dell'anno, gente", ha affermato Cameron Coleman nel video. "È l'annuale Hero Draft di Vought. In pochi mesi, i migliori e più brillanti giovani eroi della Godolkin University vedranno i loro sogni diventare realtà o crollare, perché tutto ciò per cui si sono allenati per quattro anni è stato fatto per questo momento. È tutto in gioco per questi eroi del college, poiché sono in ballo dei contratti redditizi per difendere le più grandi città d'America sono. Queen Maeve, Abisso e A-Train sono stati tutti mandati a New York City, ma quest'anno quali stelle nascenti andranno a Miami, Cleveland e Los Angeles?".

Fonte: Deadline